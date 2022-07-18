Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная модель украинского происхождения, которая уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США. У 21-летней красотки уже есть жених-миллионер, который попадал в список форбс. А недавно Соня переехала в Лос-Анджелес, куда ее пригласили на лето поработать. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанами многим интересным.

А в этот раз внучка Ротару показала свою фигуру. На фото Соня была в шортиках и топе, а образ добавила кофточкой сверху и стильными очками с бейсболкой.

"Доброе утро", - написала Соня и поставила геолокацию Беверли Хиллс, Калифорния.

Стоит отметить, Соня - дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко. Также у Ротару есть внук, брат Сони, Анатолий.

Напомним, внучка Софии Ротару покорила съемкой прямо посреди улицы Лос-Анджелеса

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