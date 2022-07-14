Модель и блогерка Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, показала, как занимается фигурой, поделившись кадрами в своем Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная украинская модель и блогерка, которая живет и учится в Нью-Йорке США. 21-летняя красотка - внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару. У Сони есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс. После наступления лета Соня переехала в Лос-Анджелес, Калифорния, куда ее позвали работать. Но осенью, как отметила девушка, она вернется обратно в Нью-Йорк.

А на новых кадрах в Инстаграм Соня показала, как следит за своим телом. Евдокименко была в крошечном топике и шортиках, занимаясь спортом перед зеркалом на коврике.

"Овладев этой ежедневной практикой. Сила показать себя реальна", - написала Соня в сторис, мотивируя своих фолловеров.

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