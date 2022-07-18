Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка та переможниця шоу "Маска". Також знаменитість вирішила спробувати знайти своє кохання на шоу "Холостячка", але з переможцем Андрієм Задворним співачка розійшлася одразу після проекту. Не забуває Огневич і про Тікток, де ділиться з фанами всім цікавим.

А в цей час Злата показала реакцію на Володимира Леніна.

"Коли чую, що Ленін створив Україну", - підписала відео Злата.

Після цього Огневич підставила звук, у якому був крик "Заткнись".

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Злата Огневич

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Вау, яка гарна", "Вау, круто дуже", "Аааа, ор", "Ржака", "Ахахаха, красуня", "Топ", "Яка красуня, видно, що справжня україночка", "Оу, краще нехай не дратують криничок", "Знайомі емоції, коли я чую це марення", "Яка лють, яка пристрасть".

@zlata_ognevich

🤦🏻‍♀️😈

♬ original sound - 🍬SugarMischief 🍬

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