"Холостячка" Злата Огневич показала, как проводит время за бокалом, поделившись кадрами своего выходного.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица и победительница шоу "Маска". А в прошлом году певица отправилась на проект "Холостячка", где выбрала победителем предпринимателя Андрея Задворного. Но после проекта стало известно, что он сразу бросил главную героиню романтического шоу. Не забывает Злата и о ТикТоке, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Огневич насмешила украинцев размером бокала, который решила пропустить в выходной день.

"Привет. Я Злата. Это мой первый бокал и наверное последний...", - написано было в видео.

"В нем можно было и утопиться...", - написала Огневич.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Ого", "Злата, обожаю", "Главное - не закусывать после первого бокала", "Ого, какой большой".

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