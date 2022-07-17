Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица и победительница шоу "Маска". А в прошлом году певица отправилась на проект "Холостячка", где выбрала победителем предпринимателя Андрея Задворного. Но после проекта стало известно, что он сразу бросил главную героиню романтического шоу. Не забывает Злата и о ТикТоке, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Огневич насмешила украинцев размером бокала, который решила пропустить в выходной день.
"Привет. Я Злата. Это мой первый бокал и наверное последний...", - написано было в видео.
"В нем можно было и утопиться...", - написала Огневич.
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Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Красотка", "Ого", "Злата, обожаю", "Главное - не закусывать после первого бокала", "Ого, какой большой".
Напомним, Огневич рассказала о неприятной стороне своей профессии и как сейчас зарабатывает
А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич после неприятных слухов о себе посмеялась над личной жизнью
Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич рассказала о самых скандальных сплетнях о себе