Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и победительница шоу "Маска". Также знаменитость решила попробовать найти свою любовь на шоу "Холостячка", но с победителем Андреем Задворным певица разошлась сразу после проекта. Не забывает Огневич и о ТикТок, где делится с фанами всем интересным.

А в этот Злата показала реакцию на Владимира Ленина.

"Когда слышу о том, что Ленин создал Украину", - подписала видео Злата.

После этого Огневич подставила звук, в котором был крик "Заткнись".

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вау, какая красивая", "Вау, круто очень", "Аааа, ор", "Ржака", "Ахахаха, красотка", "Топ", "Какая красотка, видно, что настоящая украиночка", "Оу, лучше пусть не бесят укринок", "Знакомые эмоции, когда я слышу этот бред", "Какая ярость, какая страсть".

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