Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, кума соліста Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі з окупаційними військами росіян. Не забуває Оля і про Тікток, де ділиться з фанами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила побалувати українців спокусливим роликом.

На кадрах зірка була у шовковій кофтині з мереживами, а також штанях. Спочатку Оля танцювала з лампою, а потім продовжувала запалювати на підвіконні просто так.

"Спиш. PS Відео не нове, але з класними спогадами", - написала Цибульська.

Фани поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Працюю, гарна така", "Ти наша найкрасивіша", "Та куди спати, якщо в Цибульській рекомендації".

Нагадаємо, куму Дзидзьо Цибульську засипали вітаннями, зірка вперше показала фото з донечкою

А ще Politeka повідомляла, що лихо у Олі Цибульської, зірка розповіла про постраждалих під час обстрілу Вінниці.

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