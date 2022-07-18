Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, кума солиста Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда как и другие знаменитости активно поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными войсками россиян. Не забывает Оля и о ТикТок, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз звезда решила побаловать украинцев соблазнительным роликом.

На кадрах звезда была в шелковой кофточке с кружевами, а также штанах. Сначала Оля танцевала с лампой, а после этого продолжила зажигать на подоконнике просто так.

"Спишь. P.S. Видео не новое, но с классными воспоминаниями", - написала Цибульская.

Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Работаю, красивая такая", "Ты наша самая красивая", "Та куда спать, если в рекомендации Цибульская".

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