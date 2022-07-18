Телеведуча Маша Єфросиніна показала стильний образ у шортиках та сорочці, вразивши виглядом на новій фотографії.

Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка знімається у багатьох проектах, а також веде на ютуб-каналі спільне шоу з Олею Поляковою "Дорослі дівчатка". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами, хоч і відмовилася переходити у своєму шоу українською мовою.

Не забуває Маша про Інстаграм. На цей раз у сторіс Єфросиніна розмістила фотографію, на якій була у стильному образі. Зірка одягла короткі шортики, футболку та сорочку.

"Колись я напишу книгу про прояви людей", - багатозначно написала Єфросиніна.

Варто зазначити, що Маша зараз активно займається благодійністю та допомагає українцям під час війни.

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А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна влаштувала черговий "іспит" для колеги та порушила гострі питання .

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