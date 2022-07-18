Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка знімається у багатьох проектах, а також веде на ютуб-каналі спільне шоу з Олею Поляковою "Дорослі дівчатка". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами, хоч і відмовилася переходити у своєму шоу українською мовою.
Не забуває Маша про Інстаграм. На цей раз у сторіс Єфросиніна розмістила фотографію, на якій була у стильному образі. Зірка одягла короткі шортики, футболку та сорочку.
"Колись я напишу книгу про прояви людей", - багатозначно написала Єфросиніна.
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Варто зазначити, що Маша зараз активно займається благодійністю та допомагає українцям під час війни.
Нагадаємо, Єфросиніна розбурхала кадрами, які увійдуть до підручників з історії України
А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна влаштувала черговий "іспит" для колеги та порушила гострі питання .
Також Politeka писала, що Єфросиніна після мовного скандалу з Поляковою знову нарвалася на гнів українців