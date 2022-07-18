Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда снимается в многих проектах, а также ведет на ютуб-канале совместное шоу с Олей Поляковой "Взрослые девочки". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками, хотя и отказалась переходить в своем шоу на украинский язык.
Не забывает Маша и об Инстаграм. В этот раз в сторис Ефросинина разместила фотографию, на которой была в стильном образе. Звезда надела короткие шортики, футболку и рубаху.
"Когда-то я напишу книгу о проявлениях людей", - написала многозначно Ефросинина.
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Стоит отметить, что Маша сейчас активно занимается благотворительностью и помогает украинцам во время войны.
Напомним, Ефросинина взбудоражила кадрами, которые войдут в учебники по истории Украины
А еще Politeka сообщала, что Ефросинина устроила очередной "экзамен" для коллеги и подняла острые вопросы
Также Politeka писала, что Ефросинина после языкового скандала с Поляковой снова нарвалась на гнев украинцев