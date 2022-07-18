Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала вторжения рф вернулся в родную Украину, часто выкладывает в Инстаграм кадры со своих благотворительных концертов. Также артист показывает поклонникам и кадры, которые наглядно демонстрируют жестокость оккупантов.

«Сегодня смотрите телевизионную и интернет-трансляцию концерта на станции метро «Майдан Незалежности»» - написал Макс под специальной подборкой своих кадров с выступлений.

В сети сразу же поддержали артиста и заявили, что он морально поднимает их дух, а также поддерживает своими песнями:

«Макс, очень скучаем 😢; Какие вы молодцы 👏🏼 поддержка боевого духа очень важна ❤️; Мы тебя очень любим!; Очень сильно хочу увидеть, скучаю. Увидимся; Ты главное держись....как бы трудно ни было 💖🇺🇦 Украина с тобой....мы все победим !!!💖; Спасибо, Максюша !!! Обязательно постараемся посмотреть!; Барс, Украина гордится тобой!; Очень скучаем и любим тебя безграничного счастья тебе».

Также Барских, родившийся в Херсоне, на своей странице в Instagram поделился кадрами, как люди вынуждены пешком через поля эвакуироваться с оккупированных территорий.

"Эти кадры являются свидетельством того, как беженцы из моего родного Херсона направляются в сторону Кривого Рога. Людям приходится преодолевать огромные расстояния пешком или на велосипедах. Позади осталась мирная жизнь, дома, работа, друзья, соседи... С собой они несут боль и страх перед неизвестным", - рассказал Макс Барских.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" поразила кадрами с сыновьями и признанием.

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