Тіна раніше вже виступала у зруйнованій залі.

Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка вже кілька місяців перебуває закордоном і влаштовує благодійні концерти для підтримки країни. Виконавиця також започаткувала свій фонд допомоги для українських біженців і часто проводить важливі зустрічі між концертами.

Нещодавно виконавиця шокувала ракетний удар окупантів по Вінниці, під час якого загинули багато громадян, серед яких були й маленькі діти. Самі пропагандисти заявили, що ніби вбили військових у спеціальному центрі.

Насправді ж було знищено Будинок офіцерів, де виступали артисти. Після руйнувань стало відомо, що будівлю знесуть.

«Відео 2018 року з концерту саме з цієї концертної зали» – згадують фанати з Тіною Кароль.

У мережі відповідають: «Тіночка браво!; Будинок офіцерів у Вінниці не буде знесено, про це сьогодні повідомили в новинах, відбудуть зруйновані місця та реконструюють саму будівлю 🥰; Історію не знищити ніколи, запам'ятають люди назавжди, як важко розриваються окопи, колись були брати, тепер вороги.».

Також Кароль похвалилася образом у жовтій сукні. Зірка мала невеликий виріз і ефектний розріз від стегна. Тіна опублікувала кілька фото, показуючи повноту образу, де виступала на черговому концерті.

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