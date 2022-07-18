Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая уже несколько месяцев находится заграницей и устраивает благотворительные концерты для поддержки страны. Исполнительница также основала свой фонд помощи для украинских беженцев и часто проводит важные встречи между концертами.

Недавно исполнительницу шокировал ракетный удар оккупантов по Виннице, во время которого погибли множество граждан, среди которых были и маленькие дети. Сами пропагандисты заявили, будто убили военных в специальном центре.

На деле же был уничтожен Дом офицеров, где выступали артисты. После разрушений стало известно, что здание снесут.

«Видео 2018 года с концерта именно из этого концертного зала» - вспоминают фанаты с Тиной Кароль.

В сети отвечают: «Тиночка браво!; Дом офицеров в Виннице не будет снесен, об этом сегодня сообщили в новостях, отстроят разрушенные места и реконструируют само здание 🥰; Историю не уничтожить никогда, запомнят люди навсегда, как тяжело разрываются окопы, когда-то были братья, теперь же враги.✋».

Также Кароль похвасталась образом в желтом платье. У звезды был небольшой вырез и эффектный разрез от бедра. Тина опубликовала несколько фото, показывая полноту образа, в котором выступала на очередном концерте.

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