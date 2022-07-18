Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка останніми місяцями займалася допомогою українцям, збирала гуманітарку, а також розповідала про те, що відбувається в країні. Щоб трохи відволіктися, зірка вирушила на невеликий відпочинок із близькими.

«Матуся Лариса розповіла, що після того, як ми показали дзвонотерапію в нашій програмі, люди почали приїжджати звідусіль і частіше приїжджають до божого храму. Небагато провела вам духовну екскурсію. Можете помолитися та загадати бажання. Біля цієї ікони воно завжди збувається. Будьте сильними і духом, і тілом!

Аня сьогодні причащалася вперше. Її навчили хреститися та подарували іконку Ангела-хранителя. Ми всією сім'єю молилися за нашу Україну. Поставили свічки та попросили захистити всіх наших діток від ворожих терактів. Віримо у перемогу!» – пише Нікітюк.

«Коли ви востаннє сповідалися та причащалися? Кажіть, хто чесний християнин. Два роки тому ми знімали цей монастир у програмі Лемаршрутка. Це святе та позитивне місце, де можна почистити та заспокоїти душу.

Сучасна фреска, де праворуч – праведники Княгиня Ольга, козак. А ліворуч – Гітлер, Сталін. Також ми пройшли дзвонотерапію, рекомендую цю рідкісну процедуру кожному!» – висловилася Леся.

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