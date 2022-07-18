Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая в последние месяцы занималась помощью украинцам, собирала гуманитарку, а также рассказывала о происходящем в стране. Чтобы немного отвлечься, звезда отправилась на небольшой отдых с близкими.

«Матушка Лариса рассказала, что после того, как мы показали звонотерапию в нашей программе, люди начали приезжать отовсюду и чаще приезжают в храм божий. Немного провела вам духовную экскурсию. Можете помолиться и загадать желание. Возле этой иконы оно всегда сбывается. Будьте сильны и духом, и телом!

Анечка сегодня причащалась впервые. Ее научили креститься и подарили иконку Ангела-хранителя. Мы всей семьей молились за нашу Украину. Поставили свечки и попросили защитить всех наших деток от вражеских терактов. Верим в победу!» - пишет Никитюк.

«Когда вы в последний раз исповедовались и причащались? Говорите, кто честный христианин. Два года назад мы снимали этот монастырь в программе ЛЕмаршрутка. Это святое и позитивное место, где можно почистить и успокоить душу.

Современная фреска, на которой справа – праведники Княгиня Ольга, казак. А слева – Гитлер, Сталин. Также мы прошли звонотерапию, рекомендую эту редкостную процедуру каждому!» - высказалась Леся.

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