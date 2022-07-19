Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі - є популярною 57-річною італійською моделлю та актрисою, яка здатна привернути увагу одним лише вбранням на публіці. Завдяки контрастним образам Моніка продовжує бути у центрі уваги.

Нещодавно фанати Беллуччі вирішили представити добірку із образами зірки, які запам'яталися останнім часом найбільше. Фанати спромоглися звернути увагу на зовнішній вигляд артистки.

Схоже, Моніка відмовляється від уколів краси та не ходить до пластичних хірургів. Головні правила зірки у догляді за обличчям – ретельне очищення та зволоження шкіри.

«Неймовірно гарний вигляд. Завжди.... 🖤; Час не прощає, але завжди гарно ❤; Краса, без жодної нісенітниці... 👏; Відмінний клас… без ретуші. Завжди чудово; Ну.....і все ж таки не в такому похилому віці.... 🤔; Символ краси та жіночності!».

На новому інтерв'ю артистка змогла відзначитись. Вбрання, яке обрала Моніка Беллуччі для офіційного заходу, робить її помітно молодшим і яскравішим. Так, 57-річна італійська актриса скорила квітучий вигляд.

Так, Моніка відвідала конференцію напередодні прем'єри вистави "Марія Каллас повертається до Іспанії". Італійська акторка зіграла у п'єсі головну роль, про що розповідала в Інтерв'ю.

Нагадаємо, біда трапилася з Ілоною Гвоздьовою з "Танців із зірками".

Як повідомляла Politeka, Макс Барських показав, як тепер виступає в метро, ​​поки інші артисти за кордоном.

Також Politeka писала, що Ольга Цибульська повідомила про трагедію, зачепивши Нікітюк, Решетнік та інших зірок.