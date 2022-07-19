Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - является популярной 57-летней итальянской моделью и актрисой, которая способна привлечь внимание одним лишь нарядом на публике. Благодаря контрастным образам Моника продолжает быть в центре внимания.

Недавно фанаты Беллуччи решили представить подборку с образами звезды, которые запомнились за последнее время больше всего. Фанаты смогли обратить внимание на внешний вид артистки.

Похоже, Моника отказывается от уколов красоты и не ходит к пластическим хирургам. Главные правила звезды в уходе за лицом – тщательное очищение и увлажнение кожи.

«Невероятно красивый вид. Всегда.... 🖤; Время не прощает, но всегда красиво ❤; Краса, без всякой ерунды ... 👏; Отличный класс… без ретуши. Всегда замечательно; Ну.....и все же не в таком преклонном возрасте.... 🤔; Символ красоты и женственности!».

На новом интервью артистка смогла отличиться. Наряд, который выбрала Моника Беллуччи для официального мероприятия, делает ее заметно моложе и ярче. Так, 57-летняя итальянская актриса покорила цветущим видом.

Так, Моника посетила конференцию в преддверии премьеры спектакля "Мария Каллас возвращается в Испанию". Итальянская актриса сыграла в пьесе главную роль, о чем рассказывала в Интервью.

Напомним, беда случилась с Илоной Гвоздевой из "Танцев со звездами".

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