Макс Барських показав, як виступив у підземці Києва для українців, поділившись відео у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Макс Барських - відомий український співак, який працював у Росії. Але після початку війни знаменитість засудила вторгнення росіян в Україну, повернулася на батьківщину і вступила до ЗСУ. Після цього Макс виступав багато на благодійних концертах у всьому світі. А цього разу Барських показав, як виступив для українців у київському метро.

"Нехай ранок нового дня приносить лише гарні новини під тихим та спокійним небом, що забезпечує доблесні воїни ЗСУ.

Був безмежно радий бачити на концерті людей, які щодня рятують наші життя і виборюють право на свободу", - написано було в публікації.

Фани подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Дуже незвичайно і красиво бачити виступ Макса в метро, ​​моя улюблена пісня! Пишаємося нашою країною, нашими ЗСУ", "Це було дуже класно", "Той рідкісний момент, коли голос виконавця наживо ще кращий, ніж на записі".

Нагадаємо, Барських показав, як тепер виступає в метро, ​​поки інші артисти закордоном

А ще Politeka повідомляла, що Макс Барських показав, як люди змушені рятуватися із його рідного Херсону.

Також Politeka писала, що Макс Барських уперше з 24 лютого виступив в Україні .



