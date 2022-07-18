Как пишет Politeka.net, Макс Барских - известный украинский певец, который работал в россии. Но после начала войны знаменитость осудил вторжение россиян в Украину, вернулся на родину и вступил в ВСУ. После этого Макс выступал много на благотворительных концертах по всему миру. А в этот раз Барских показал, как выступил для украинцев в киевском метро.
"Пусть утро нового дня приносит только хорошие новости под тихим и спокойным небом, обеспечивающим доблестные воины ВСУ.
Был безгранично рад видеть на концерте людей, которые каждый день спасают наши жизни и борются за право на свободу", - написано было в публикации.
Фаны посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
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"Очень необычно и красиво видеть выступление Макса в метро, моя любимая песня! Гордимся нашей страной, нашими ВСУ", "Это было очень классно", "Тот редкий момент, когда голос исполнителя вживую ещё лучше чем на записи".
Напомним, Барских показал, как теперь выступает в метро, пока другие артисты заграницей
А еще Politeka сообщала, что Макс Барских показал, как люди вынуждены спасаться из его родного Херсона
Также Politeka писала, что Макс Барских впервые с 24 февраля выступил в Украине