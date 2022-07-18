Як пише Politeka.net, Ганна Богдан – учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчина дійшла до фіналу, де їй удалося завоювати серце головного героя. Після проекту пара довгий час зустрічалася, але війна стала справжнім випробуванням для Анни та Михайла, яке вони не змогли пройти, залишаючись разом. Не забуває Ганна та про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А на новому фото Богдан похвалилася своєю засмагою, з'явившись у купальнику та капелюшку. Зірка зробила Selfie, лежачи на пляжі.

"Тут така спека, що позавчора я знепритомніла", - написала Ганна.

Варто зазначити, що Богдан зараз відпочиває у Хорватії. З початку війни Анна перебувала у Британії, але потім повернулася до України, але надовго не затрималася на батьківщині, поїхавши до Європи знову.

Нагадаємо, Богдан із "Холостяка" у маленькому купальнику показала, як тепер розважається без Заливака

А ще Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан дозволила зазирнути до себе в ліжко.

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