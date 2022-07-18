Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка дошла до финала, где ей удалось завоевать сердце главного героя. После проекта пара долгое время встречалась, но война стала настоящим испытанием для Анны и Михаила, которое они не смогли пройти, оставаясь вместе. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А на новом фото Богдан похвасталась своим загаром, появившись в купальнике и шляпке. Звезда сделала селфи, лежа на пляже.

"Тут такая жара, что позавчера я потеряла сознание", - написала Анна.

Стоит отметить, что Богдан сейчас отдыхает в Хорватии. С начала войны Анна находилась в Британии, но потом вернулась в Украину, но надолго не задержалась на родине, уехав в Европу снова.

Напомним, Богдан из "Холостяка" в маленьком купальнике показала, как теперь развлекается без Заливако

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