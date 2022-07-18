Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами, а також опікується волонтерством, допомагаючи біженцям. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться з фанами не лише своєю творчістю та анонсами, а й особистими кадрами.

На цей раз не став винятком, адже Леся опублікувала фотографію, де була у легкому сарафані, позуючи на тлі сонечка. Зірка заплющила очі, вдаючи що спить.

"Мирного дня всім. Досипаю", - написала Леся.

А після цього Микитюк показала, який гамак їй вдалося роздобути на в'їзді до міста. На кадрах можна побачити гамак, який був у патріотичних кольорах.

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