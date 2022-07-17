Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая остается дома и поддерживает украинских защитников и нашиг граждан. Также Леся несколкьо месяцев помогала приюту с размещением нуждающихся украинцев.
Сейчас она сделала небольшой отдых, рассказала о духовном и культурном обогащении. При этом Леся не забыла о кадрах с мест, которые ее особенно впечатляют.
«Когда вы в последний раз исповедовались и причащались? Говорите, кто честный христианин. Два года назад мы снимали этот монастырь в программе ЛЕмаршрутка. Это святое и позитивное место, где можно почистить и успокоить душу.
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Современная фреска, на которой справа – праведники Княгиня Ольга, казак. А слева – Гитлер, Сталин. Также мы прошли звонотерапию, рекомендую эту редкостную процедуру каждому!» - высказалась Леся
Также артистка показала, как наслаждается отдыхом дома и проводит счастливые моменты, наслаждаясь маленькими радостями жизни. В том числе и просто наблюдая за подсолнухами.
«Дома красиво🇺🇦. Переписала .. потому что что-то все поздравляют с возвращением… а я никуда и не ездила)» - добавила Леся, чем развеселила сеть.
«Красота❤️; Слава Украине, приветствую с возвращением!!; Хорошего дня🌞; И Леся и природа, и подсолнечное поле все наша Украина и все самое красивое!; Наша украинка 🇺🇦❤️; Какие все-таки у нас в Украине красивые виды».
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