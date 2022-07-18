Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками, а также занимается волонтерством, помогая беженцам. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанами не только своим творчеством и анонсами, но и личными кадрами.
Этот раз не стал исключением, ведь Леся опубликовала фотографию, где была в легком сарафане, позируя на фоне солнышка. Звезда закрыла глаза, делая вид что спит.
"Мирного дня всем. Досыпаю", - написала Леся.
А после этого Никитюк показала, какой гамак ей удалось раздобыть на въезде в город. На кадрах можно заметить гамак, который был в патриотических цветах.
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