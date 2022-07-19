Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко – відома американська модель українського походження. 21-річна красуня живе та навчається у Нью-Йорку, США. Соня має чоловік-мільйонер, який потрапляв до списку Форбс. А після початку літа Євдокименко вирушила до Лос-Анджелеса, де їй запропонували роботу. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз Соня показала, як робить тренування з ранку. На кадрах зірка була у міні-шортиках та топіці. Зірка займалася на килимку, вражаючи працьовитістю.

"Доброго ранку", - написала Соня.

Варто зазначити, що Євдокименко – онука легенди української естради Софії Ротару. Соня дочка єдиного сина співачки – Руслана Євдокименка, який має ще й сина – Анатолія.

Нагадаємо, онука Софії Ротару підкорила зйомкою прямо посеред вулиці Лос-Анджелеса .

А ще Politeka повідомляла, що онука Ротару у крихітному міні влаштувала гаряче тренування: ефектні кадри

Також Politeka писала, що внучка Ротару в ліфі та піджаку виклала урок літнього стилю.