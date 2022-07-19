Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная американская модель украинского происхождения. 21-летняя красотка живет и учится в Нью-Йорке, США. У Сони есть муж-миллионер, который попадал в список Форбс. А после начала лета Евдокименко отправилась в Лос-Анджелес, где ей предложили работу. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Соня показала, как делает тренировку с утра. На кадрах звезда была в мини-шортиках и топике. Звезда занималась на коврике, впечатляя трудолюбием.

"Доброе утро", - написала Соня.

Стоит отметить, что Евдокименко - внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару. Соня дочь единственного сына певицы - Руслана Евдокименко, у которого есть еще и сын - Анатолий.

Напомним, внучка Софии Ротару покорила съемкой прямо посреди улицы Лос-Анджелеса

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