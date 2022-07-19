Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Х-Фактора". На талант-шоу виконавиця прославилася одразу на прослуховуваннях, адже судді не повірили дівчині, що це її голос. Відео, де вона без музики повторила свій успіх, зібрало десятки мільйонів переглядів в Інтернеті. А Ніколайчук стала доволі успішною блогеркою в Інстаграм, де ділиться своєю творчістю, а також особистими кадрами.

А цього разу Аїда показала незвичайний образ у зеленій сукні з білими квіточками. Співачка спустила бретельку, зробивши кадр трохи пікантним.

Варто зазначити, що Ніколайчук, як і інші українські знаменитості, підтримують українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

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