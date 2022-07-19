Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Х-Фактора". На талант-шоу исполнительница прославилась сразу на прослушиваниях, ведь судьи не поверили девушке, что это ее голос. Видео, где она без музыки повторила свой успех, собрало десятки миллионов просмотров в Интернете. А Николайчук стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где делится своим творчеством, а также личными кадрами.

А в этот раз Аида показала необычный образ в зеленом платье с белыми цветочками. Певица спустила бретельку, сделав кадр немного пикантным.

Стоит отметить, что Николайчук, как и другие украинские знаменитости, поддерживают украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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