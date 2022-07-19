Як пише Politeka.net , Марина Боржемоська – відома українська фітнес-тренер та зірка проекту "Зважені та щасливі", яка продовжує розповідати шанувальникам корисні лайфхаки. Також не забуває вона ділитися в Інстаграм цікавими зауваженнями щодо харчування та схуднення.

Цього разу сама Боржемська зробила акценти на своїй фігурі та формах, яких можна досягти завдяки правильному підходу до тренувань, про що вона сама повідомила під роликом. Також Марина організувала курс для тих, хто бажає привести себе до ладу.

«Вже завтра розпочинається липнева програма здорового харчування та схуднення! Ви готові вести здоровий спосіб життя разом зі мною?» – пише Боржемська під своїми кадрами.

Також Марина висловилася про обстріли окупантів:

«Вічна слава героям. Вдячна за кожне повідомлення! Серце розривається, за кожну втрачену людину, за кожне життя. За кожне зруйноване життя мирних, ні в чому невинних людей.

А ось багато кадрів Інстаграм блокуватиме, які йому не подобаються. Але ми все одно боротимемося за свою правду та свободу. Біль за моє рідне місто та за країну загалом – невгамовний. Ми не дамо терористу нас знищити!» – висловилася Боржемська.

Нагадаємо, Боржемська із "Зважені та щасливі" несподівано висловилася на адресу своєї родини.

Як Politeka повідомляла, Боржемська зі "Зважені та щасливі" збентежила фотосесією в купальнику.

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