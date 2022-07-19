Як пише Politeka.net , Роман Сасанчин - відомий український співак, який переміг на проекті "Голос. Діти", а також "Голос країни". Зірка має дружину Іванну, яка нещодавно народила Роману первістка - дочку, яку назвали Єлизаветою. Іванна, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку у соціальній мережі Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим.

А цього разу дружина Романа показала, як виглядала у глибокому дитинстві. На фото можна побачити маленьку дівчинку з бантиками, яка стояла біля другої дитини.

"Яка булочка", - написала Іванна у публікації.

А раніше Іванна показала, як гуляє з дочкою.

"Я так сильно тебе люблю! І я все зроблю для того, щоб у тебе було щасливе, безтурботне дитинство. Я оберігатиму твій спокій до останнього дихання", - написала Сасанчина.

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