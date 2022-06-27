Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский певец, который победил на проектах "Голос країни" и "Голос.Діти". Звезда женат на красотке Иванне, которая старше него на четыре года. Пара долгое время не оформляла официально отношения, но в конечном итоге решились на этот шаг перед появлением на свет дочери, которую решили назвать Елизаветой. И в этот раз Иванна решила показать малышку-дочь, поделившись снимком в Инстаграм.

"Не забывайте молиться, за всех детей Украины", - написала Иванна.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Такая хорошенькая, просто куколка!", "Такая взрослая девочка уже", "Миленькая", "Боже, сохрани наших людей", "Какая красивенькая".

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