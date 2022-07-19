Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский певец, который победил на проекте "Голос. Діти", а также "Голос країни". У звезды есть жена Иванна, которая недавно родила Роману первенца - дочь, которую назвали Елизаветой. Иванна, как и звездный супруг, активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанами многим интересным.

А в этот раз жена Романа показала, как выглядела в глубоком детстве. На фото можно увидеть маленькую девочку с бантиками, которая стояла возле второго ребенка.

"Какая булочка", - написала Иванна в публикации.

А до этого Иванна показала, как гуляет с дочерью.

"Я так сильно тебя люблю! И я все сделаю для того, чтобы у тебя было счастливое, беззаботное детство. Я буду оберегать твое спокойствие до последнего дыхания", - написала Сасанчина.

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