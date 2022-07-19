Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - учасниця проекту "Холостяк" з Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти на проекті, після чого пара деякий час зустрічалася, а в результаті взагалі одружилася. Вже минулого року Даша народила Добриніну первістка – сина Лева. Квіткова також активно веде сторінку у соціальній мережі Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Даша вирішила показати, як проводить побачення із чоловіком. На кадрах дружина Добриніна з Микитою сиділа в авто та пара їла бутерброди.

"Замість ресторану. Такі побачення зараз у молодих батьків", - написано було на стороні.

"Це звичайні будні молодих батьків. Це наше побачення в ресторані", - сказали разом Даша та Микита, цокаючись бутербродами.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Квіткова показала, як схудла через стрес.

Також Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Квіткова поставила на місце росіянку Бородіну за її висловлювання .

А ще Polieka писала, що дружина "Холостяка" Квіткова після свята поскаржилася на проблеми із сином