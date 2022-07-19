Жена "Холостяка" Никитины Добрынина Даша Квиткова показала, как устроила романтик с мужем прямо в автомобиле.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушке удалось победить на проекте, после чего пара некоторое время встречалась, а в итоге и вовсе женилась. Уже в прошлом году Даша родила Добрынину первенца - сына Льва. Квиткова также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Даша решила показать, как проводит свидание с мужем. На кадрах жена Добрынина с Никитой сидела в авто и пара ела бутерброды.

"Вместо ресторана. Такие свидания сейчас у молодых родителей", - написано было на стори.

"Это обычные будни молодых родителей. Это наше свидание в ресторане", - сказали вместе Даша и Никита, чокаясь бутербродами.

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