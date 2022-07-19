Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, що у Празі нагадує про війну, поділившись барвистими кадрами.

Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить проект "Майстер Шеф", а також працює в одному з паризьких ресторанів. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Ольга показала, що привезли до Праги, поділившись кадрами.

"До Праги привезли російські танки, які вже знищені нашими вояками...", - написала Ольга.

"Дуже дивні та неоднозначні почуття. Ненависті багато, знову біль. Бажання вщент знищити цей лом", - продовжила Мартиновська.

Варто зазначити, що Ольга, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Знаменитість організовує благодійні вечері, а також пише книгу про українську кухню разом із Володимиром Ярославським.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" вразила одкровенням про свою родину .

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