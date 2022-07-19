Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить проект "Майстер Шеф", а також працює в одному з паризьких ресторанів. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Ольга показала, що привезли до Праги, поділившись кадрами.
"До Праги привезли російські танки, які вже знищені нашими вояками...", - написала Ольга.
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"Дуже дивні та неоднозначні почуття. Ненависті багато, знову біль. Бажання вщент знищити цей лом", - продовжила Мартиновська.
Варто зазначити, що Ольга, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Знаменитість організовує благодійні вечері, а також пише книгу про українську кухню разом із Володимиром Ярославським.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" вразила одкровенням про свою родину .
А ще Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" засвітилася в обіймах Ярославського
Також Politeka повідомляла, що Мартинівська з "Майстер Шеф" засвітилася в компанії красеня-француза.