Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф", а также работает в одном из парижских ресторанов. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Ольга показала, что привезли в Прагу, поделившись кадрами.
"В Прагу привезли российские танки, которые уже уничтожены нашими вояками...", - написала Ольга.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Карма прилетела": дома у не вернувшегося из Украины оккупанта заметили любопытную деталь
Никитюк изумила кадрами из храма, где провела все выходные: "Всей семьей молились за нашу Украину"
"Один из самых больших рисков": украинцев предупредили, в чем путь может оказаться сильнее
Шойгу устроил показушную "инспекцию" и дал особое задание оккупантам: "Собрались атаковать..."
"Очень странные и неоднозначные чувства. Ненависти много,. снова боль. Желание дотла уничтожить этот лом", - продолжила Мартыновская.
Стоит отметить, что Ольга, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Знаменитость организовывает благотворительные ужины, а также пишет книгу об украинской кухне вместе с Владимиром Ярославским.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" поразила откровением о своей семье
А еще Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" засветилась в объятиях Ярославского
Также Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" засветилась в компании красавца-француза