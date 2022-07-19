Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф", показала, что в Праге напоминает о войне, поделившись красочными кадрами.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф", а также работает в одном из парижских ресторанов. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Ольга показала, что привезли в Прагу, поделившись кадрами.

"В Прагу привезли российские танки, которые уже уничтожены нашими вояками...", - написала Ольга.

"Очень странные и неоднозначные чувства. Ненависти много,. снова боль. Желание дотла уничтожить этот лом", - продолжила Мартыновская.

Стоит отметить, что Ольга, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Знаменитость организовывает благотворительные ужины, а также пишет книгу об украинской кухне вместе с Владимиром Ярославским.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" поразила откровением о своей семье

А еще Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" засветилась в объятиях Ярославского

Также Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" засветилась в компании красавца-француза