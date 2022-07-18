Як пише Politeka.net , Олексій Завгородній – успішний український співак та колишній соліст гурту "Час і Скло". А нещодавно знаменитість зовсім припинив співпрацю з продюсерським центром Потапа та Ірини Горової. Не забуває Завгородній і про Тікток, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу знаменитість показав, як танцює разом із загадковою білявкою. Олексій був шкіряній куртці, а дівчина в топіці, а кофтою взяла плечі. Парочка танцювала під пісню Мішель Андраде "Перед світанком".

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Як завжди прекрасний", "Трек вогонь. Слава Україні", "Пісня досі у мене на повторі", "Бачила в сторіс, як відео знімалося", "Ааааааа, третя, обожнюю тебе", "Вогонь".

Варто зазначити, що блондинка – це відома актриса Маша Кондратенко, яка зіграла роль Соні у серіалі "Школа".

Нагадаємо, Мішель Андраде похвалилася першими успіхами після відходу від Потапа

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