Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – успішна українська співачка, блогерка та актриса. Знаменитість нещодавно зважилася на кардинальний крок - збільшила бюст до третього розміру. У Ганни є наречений - Олександр Волошин, який нещодавно зробив займенитість пропозицію. А нещодавно пара разом в'їхала до шикарної квартири з каміном. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

На новому фото Анна була у леопардовому купальнику. Зірка стояла перед дзеркалом, знімаючи себе телефоном.

"Нарешті бачу зміни.

Коли набрала вагу:

- Погіршився стан шкіри.

- Целюліт! Навіть на животі

- весь гардероб треба було міняти", - написала Трінчер.





Варто відзначити, що зараз Анна відпочиває у Карпатах. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, Трінчер розповіла, яку пекельну ніч пережила зі своїм нареченим.

А ще Politeka писала, що Трінчер у вузькій сукні покрутила принадами перед камерою.

Також Politeka повідомляла, що Ганна Трінчер чесно розповіла, як виглядала у дитинстві.