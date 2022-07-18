Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – успішна українська співачка, блогерка та актриса. Знаменитість нещодавно зважилася на кардинальний крок - збільшила бюст до третього розміру. У Ганни є наречений - Олександр Волошин, який нещодавно зробив займенитість пропозицію. А нещодавно пара разом в'їхала до шикарної квартири з каміном. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.
На новому фото Анна була у леопардовому купальнику. Зірка стояла перед дзеркалом, знімаючи себе телефоном.
"Нарешті бачу зміни.
Коли набрала вагу:
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- Погіршився стан шкіри.
- Целюліт! Навіть на животі
- весь гардероб треба було міняти", - написала Трінчер.
Варто відзначити, що зараз Анна відпочиває у Карпатах. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.
Нагадаємо, Трінчер розповіла, яку пекельну ніч пережила зі своїм нареченим.
А ще Politeka писала, що Трінчер у вузькій сукні покрутила принадами перед камерою.
Також Politeka повідомляла, що Ганна Трінчер чесно розповіла, як виглядала у дитинстві.