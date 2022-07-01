Певица Анна Тринчер показала, как гуляет со своим женихом и его страдания, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка. Звезда состоит в отношениях с блогером Александром Волошиным, который недавно сделал девушке предложение. Певица не так давно решилась на операцию по увеличению бюста, а также хвасталась новой квартирой, в которую въехала со своим женихом. Новое жилье очень просторное, а еще в нем есть камин, как отметила Анна.

Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна поделилась кадрами, как гуляла вместе со своим возлюбленным. Тринчер продемонстрировала, как Волошин пытался заехать на горку на самокате.

"Но так было не сразу", - написала Анна.

На кадрах можно увидеть, как Александр пытался затянуть самокат, но у него ничего не получалось.

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