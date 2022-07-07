Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская блогерка, актриса и певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно знаменитость сделала себе операцию, увеличила размер бюста до третьего размера. У Анны есть жених - блогер Александр Волошин, с которым звезда недавно въехала в новую квартиру. Не забывает Анна и об Инстаграм, где в этот раз рассказала, какой была в школьные годы.
"В школе я была "гадким утенком". За мной, к сожалению, не стояли табунами парни. Особенно 4-6 класс неприятные воспоминания", - написала Анна.
"Всем кажется, что с самого детства я была открытой, самоуверенной, успешной девочкой. Хотя в школьном возрасте я была откровенно говоря "гадким утенком". Я была той самой девочкой, с которой в бутылочку не хотели целоваться", - сказала Тринчер.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Запрет на выезд из города без военкомата: Залужный объявил окончательное решение Генштаба
«Как теперь без тебя?»: в семью экс-премьера Кинаха пришло большое горе
Оккупанты нацелились сразу на три города: откуда надо эвакуироваться как можно быстрее
Белорусская группировка прибыла в Украину: где заметили отморозков, готовых воевать против мирного населения
Напомним, Анна Тринчер в платье с вырезом нагнулась вперед, хвастнув красотой после операции
А еще Politeka сообщала, что Анну Тринчер в крошечном топе заподозрили в беременности: красноречивый кадр
Также Politeka писала, что Анна Тринчер с женихом похвастались роскошной обновкой, впечатлив размахом