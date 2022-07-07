Блогерка Анна Тринчер показала себя и рассказала о своем детстве, честно рассказав о школьных годах.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская блогерка, актриса и певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно знаменитость сделала себе операцию, увеличила размер бюста до третьего размера. У Анны есть жених - блогер Александр Волошин, с которым звезда недавно въехала в новую квартиру. Не забывает Анна и об Инстаграм, где в этот раз рассказала, какой была в школьные годы.

"В школе я была "гадким утенком". За мной, к сожалению, не стояли табунами парни. Особенно 4-6 класс неприятные воспоминания", - написала Анна.

"Всем кажется, что с самого детства я была открытой, самоуверенной, успешной девочкой. Хотя в школьном возрасте я была откровенно говоря "гадким утенком". Я была той самой девочкой, с которой в бутылочку не хотели целоваться", - сказала Тринчер.

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