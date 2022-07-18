Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська – успішна українська співачка. Зірка також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу поділилася кадрами, де танцює із військовим.
"Маруся раз, два, три, калина,
Чорнявая дiвчина
В саду ягоди рвала!
Іноді буває і так )
Пишіть яка ваша улюблена народна пісня...
Співайте з нами!", - написала Наталя.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Яка красива", "Така щира і світла", "Наша кохана Наталя", "Такі класні", "Коли ваші душі та обличчя посміхаються - це для мене найкраща пісня", "Ви молодець!!!!! енергетика", "Яке класне фото! Стільки емоцій і почуттів! Здається цьому хлопцеві вже нічого не страшно, стільки сили та бажання жити! Пишаємося вами, наші захисники! Бережи Вас Бог".
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Нагадаємо, Наталія Могилевська вразила українців трепетними кадрами з військовими
Також Politeka повідомляла, що Могилевська розповіла про хвилюючі події останніх днів.
А ще Politeka писала, що Могилевська пофантазувала, що зробить з путіним при зустрічі: не почала витрачати час на порожню балаканину