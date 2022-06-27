Украинская певица Наталья Могилевская поведала о своем любимом мужчине. В эфире телемарафона "Единые новости" она рассказала, что влюбилась в него во время войны.
"Он меня защищает. Мы бывали в таких местах, которые так часто бомбят, что люди перешли жить под землю. И мы под землей им даем концерты. Там очень опасно выступать. Он говорит мне: "Ты моя героиня". И эти слова дают мне силы и смелость", – поделилась Наталья Могилевская.
Наталья отметила, что они познакомились с ним в первый день войны, но ее любимый не военный. Вместе они вывезли из опасных мест огромное количество детей, людей и сестру знаменитости, которая находилась на 8-м месяце беременности.
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"Я верю, что он фартовый. Он старше меня и очень красивый. У него есть оружие и он меня защищает", – поведала Наталья Могилевская.
Напомним, Могилевская потеряла дорогого человека, звезда излила душу.
Как писала Politeka, Могилевская рассказала, как пообщалась с братом из россии.
Также Politeka писала, что Могилевская восхитилась голосом украинского защитника.