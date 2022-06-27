Украинская певица Наталья Могилевская поведала о своем любимом мужчине. В эфире телемарафона "Единые новости" она рассказала, что влюбилась в него во время войны.

"Он меня защищает. Мы бывали в таких местах, которые так часто бомбят, что люди перешли жить под землю. И мы под землей им даем концерты. Там очень опасно выступать. Он говорит мне: "Ты моя героиня". И эти слова дают мне силы и смелость", – поделилась Наталья Могилевская.

Наталья отметила, что они познакомились с ним в первый день войны, но ее любимый не военный. Вместе они вывезли из опасных мест огромное количество детей, людей и сестру знаменитости, которая находилась на 8-м месяце беременности.

"Я верю, что он фартовый. Он старше меня и очень красивый. У него есть оружие и он меня защищает", – поведала Наталья Могилевская.

Напомним, Могилевская потеряла дорогого человека, звезда излила душу.

Как писала Politeka, Могилевская рассказала, как пообщалась с братом из россии.

Также Politeka писала, что Могилевская восхитилась голосом украинского защитника.



