Певица Наталья Могилевская показала, как провела время с украинскими военными, поделившись соответствующими кадрами.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - успешная украинская певица и продюсер. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Наталья решила поделится фотографиями своей встречи с украинскими военными, опубликовав соответствующие снимки в своем Инстаграм.

На фото можно увидеть Наташу, которая сидела на траве перед военными. Также звезда похвасталась букетом белых роз, который ей презентовали.

"Сильные. Единые. Непобедимые. Слава ВСУ", - написала Могилевская.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая же вы красивая", "Не просто фото, это история!", "Сейчас в меня полетят камни, но не возможно сдержаться. ...Всю войну в одном и том же платье, оно хоть стирается?", "Обнимаем".

Напомним, Могилевская оконфузилась обращением к главнокомандующему ВСУ Залужному

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