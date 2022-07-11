Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - успешная украинская певица и продюсер. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Наталья решила поделится фотографиями своей встречи с украинскими военными, опубликовав соответствующие снимки в своем Инстаграм.
На фото можно увидеть Наташу, которая сидела на траве перед военными. Также звезда похвасталась букетом белых роз, который ей презентовали.
"Сильные. Единые. Непобедимые. Слава ВСУ", - написала Могилевская.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая же вы красивая", "Не просто фото, это история!", "Сейчас в меня полетят камни, но не возможно сдержаться. ...Всю войну в одном и том же платье, оно хоть стирается?", "Обнимаем".
Напомним, Могилевская оконфузилась обращением к главнокомандующему ВСУ Залужному
А еще Politeka писала, что Могилевская со слезами на глазах обратилась к украинцам, видео
Также Politeka сообщала, что Могилевская довела украинцев до слез своим выступлением, появилось видео