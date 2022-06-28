У нее для президента-тирана припасено нечто более лучшее.

Украинская певица Наталья Могилевская с первых дней войны выступает перед украинскими защитниками. Иногда ее мини-концерты проходят в убежищах и метро. В эфире телемарафона "Единые новости" она рассказала, что бы сделал с президентом-диктатором владимиром путиным при встрече.

Певица отметила, что она бы не стала тратить время на пустую болтовню. Ведь врага, который принес столько горя Украине, надо просто убивать молча, наповал, без ненависти и контрольный в голову.

"Я неплохо стреляю. Думаю, я бы просто его уничтожила. И как можно больше людей рядом с ним, потому что ему на замену кто-то может прийти", – ответила Наталья Могилевская.

При этом певица не стала мелочиться, и из всего возможного оружия выбрала "тяжелую артиллерию".

"Лучше это сделать с помощью огнемета или даже танка. Чтобы уничтожить сразу весь режим", - добавила Наталья Могилевская.

Напомним, Могилевская потеряла дорогого человека, звезда излила душу.

Как писала Politeka, Могилевская рассказала, как пообщалась с братом из россии.

Также Politeka писала, что Могилевская восхитилась голосом украинского защитника.