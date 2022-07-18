Певица Наталья Могилевская показала, как танцует вместе с солдатом, поделившись соответствующими кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - успешная украинская певица. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз поделилась кадрами, где танцует с военным.

"Маруся раз, два, три, калина,

Черневая девушка

В саду ягоды рвало!

Иногда бывает и так )

Пишите какая ваша любимая народная песня...

Пойте с нами!", - написала Наталья.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая красивая", "Такая искренняя и светлая", "Наша любимая Наталья", "Такие классные", "Когда ваши души и лица улыбаются - это для меня самая лучшая песня", "Вы молодец!!!!! У вас такая энергетика", "Какое классное фото! Столько эмоций и чувств! Кажется этому парню уже ничего не страшно, столько силы и желания жить! Гордимся вами, наши защитники! Береги Вас Бог".

Напомним, Наталья Могилевская впечатлила украинцев трепетными кадрами с военными

Также Politeka сообщала, что Могилевская рассказала, о волнительных событиях последних дней

А еще Politeka писала, что Могилевская пофантазировала, что сделает с путиным при встрече: не стала тратить время на пустую болтовню



