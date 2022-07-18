Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль на концерті з незвичайним декором сцени здивувала шанувальників виконанням. Як відомо, співачка співає для підтримки громадян та навіть відкрила спеціальний фонд.

У розкішній сукні з блискітками максимальної довжини виконавиця помітно перетворилася і приховала зайве. Причому артистці не знадобилося безліч прикрас та надто відкрите декольте, щоби привернути увагу.

Достатньо було незвичайних декорацій:

«Заплющили твої очі; Дуже круто ❤;

Крутий виступ! Тіна краща, любимо!!!❤; Крутий виступ від чарівної Тіни Кароль; чудово, як завжди!; Це вона в калюжі лежить? Що там тебе закрили? Це око, Тіна лежить у ньому і поет пісню із заплющеними очима».

Нещодавно виконавиця шокувала ракетний удар окупантів по Вінниці, під час якого загинули багато громадян, серед яких були й маленькі діти. Самі пропагандисти заявили, що ніби вбили військових у спеціальному центрі.

Насправді ж було знищено Будинок офіцерів, де виступали артисти. Після руйнувань стало відомо, що будівлю знесуть.

«Відео 2018 року з концерту саме з цієї концертної зали» – згадують фанати з Тіною Кароль.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.