Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль на концерте с необычным декором сцены удивила поклонников исполнением. Как известно, певица поет для поддержки граждан и даже открыла специальный фонд.
В роскошном платье с блестками максимальной длины исполнительница заметно преобразилась и скрыла лишнее. Причем артистке не понадобилось множество украшений и слишком открытое декольте, чтобы привлечь внимание.
Достаточно было необычных декораций:
«Закрыли твои глаза; Очень круто ❤;
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Крутое выступление!!! Тина лучшая, любим!!!❤;Крутое выступление от очаровательной Тины Кароль; великолепно, как всегда!; Это она в луже лежит!? Что там тебя закрыли?; Это глаз, Тина лежит в нем и поэт песню с закрытыми глазами».
Недавно исполнительницу шокировал ракетный удар оккупантов по Виннице, во время которого погибли множество граждан, среди которых были и маленькие дети. Сами пропагандисты заявили, будто убили военных в специальном центре.
На деле же был уничтожен Дом офицеров, где выступали артисты. После разрушений стало известно, что здание снесут.
«Видео 2018 года с концерта именно из этого концертного зала» - вспоминают фанаты с Тиной Кароль.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.