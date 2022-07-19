Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка одружена з артистом Віктором Павликом. Вона активно розповідає про їхнє життя в мережі та ділиться різними історіями в Інстаграм, щоб привернути увагу.

Нещодавно дівчина вирішила похвалитися новим чином, який припав їй до душі. Короткі рожеві шорти і така сама сорочка з білою майкою вдало поєднувалися і наголосили на літньому стилі Катерини.

Сама вона залишилася задоволеною, тому записала також короткий ролик із прогулянки, на яку вирушала з дитиною. Причому дівчина додавала, що зараз не просто відпочиває із сім'єю, вона також продовжує працювати над новим проектом.

Катерина та Віктор Павлик мають сина, який з'явився на світ минулого року. Хлопчика вирішили назвати Михайлом, а нещодавно йому виповнився перший рік. Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

На першому сторіс Катя здалася в рожевій сорочці та шортиках. Зірка стояла на тлі стіни, показуючи свій образ.

"А може робити лук сьогоднішнього дня?", - написала Репяхова.

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