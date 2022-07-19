Як пише Politeka.net , Злата Огневич - успішна українська співачка, героїня другого сезону "Холостячки", яка почала активно вести соціальні мережі. Артистка робить акценти на своїй творчості, проте не забуває інтригувати також інформацією про своє особисте життя.

Про тему відносин Злата при цьому не говорить, зауважуючи, що все ще заліковує рани після проекту "Холостячка". Проте питання свого розвитку, захоплень та планів на майбутнє зірка порушує спокійно в Інстаграм.

Цього разу співачка показала своє нове захоплення – танці, під час яких продемонструвала у всій красі пластичність та розтяжку. Почуття ритму зірці було не позичати – Злата показала, як веселилася в танцювальній кімнаті.

"У кожній із нас так багато сторін" - пише Злата.

Виконавиця також любить відповідати на запитання та нагадувати про те, як важливо берегти себе під час повітряних тривог.

На цей раз Злата висловила свою думку щодо українських захисників.

«Сьогодні в мене запитали: а якщо війна триватиме десять років? Я вірю у ЗСУ та підтримку партнерів України. Все буде добре! І по-друге, я буду жива та щаслива. Ви – мої люди світу, і сотні Героїв, які рятують країну від ворога, наслідків обстрілів!».

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