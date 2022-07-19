Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, героиня второго сезона "Холостячки", которая начала активно вести социальные сети. Артистка делает акценты на своем творчестве, однако не забывает интриговать также информацией о своей личной жизни.

О теме отношений Злата при этом не говорит, подмечая, что все еще залечивает раны после проекта "Холостячка". Однако вопросы своего развития, увлечений и планов на будущее звезда поднимает спокойно в Инстаграм.

В этот раз певица показала свое новое увлечение - танцы, во время которых продемонстрировала во всей красе пластичность и растяжку. Чувства ритма звезде было не занимать - Злата показала, как веселилась в танцевальной комнате.

"В каждой из нас так много сторон" - пишет Злата.

Исполнительница также любит отвечать на вопросы и напоминать о том, как важно беречь себя во время воздушных тревог.

В этот раз Злата выразила свое мнение по поводу украинских защитников.

«Сегодня у меня спросили: а если война будет продолжаться десять лет? Я верю в ВСУ и поддержку партнеров Украины. Все будет хорошо! И во-вторых, я буду живая и счастливая. Вы – мои люди света, и сотни Героев, которые спасают страну от врага, от последствий обстрелов!».

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" поразила кадрами с сыновьями и признанием.

Как сообщала Politeka, внучка Софии Ротару покорила съемкой прямо посреди улицы Лос-Анджелеса.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Огневич.