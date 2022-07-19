Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Катя Осадча, допомагає українцям знайти близьких, з якими було втрачено зв'язок через вторгнення росії на територію України. Для цього вона створила разом із каналом "1+1" соціальний проект під назвою "Знайти своїх". У своєму блозі Інстаграм вона попросила допомоги в українців.
"Ми потребуємо вашої допомоги у пошуку, кожен з вас може дізнатися у програмі того, кого шукають @poshuk.znyklyh працює нонстоп. Приєднуйтесь і ми обов'язково всіх знайдемо", - звернулася до українців Катя Осадча.
Телеведуча також зізналася, що останній тиждень був для неї дуже емоційним через ракетний обстріл центру Вінниці. Але вона намагається триматися – згадуючи слова Сергія – свого партнера з пошуку людей.
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"Останній тиждень був важким, нас намагаються зламати не тільки фізично, навіть найміцніші починають ламатися. Але я весь час повторюю для себе слова мого партнера з пошуку Сергія - "Катя, нашим хлопцям в окопах набагато важче, але вони йдуть далі", - додала Катя Осадча.
Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.
Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.
Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.